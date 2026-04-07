Житель Ставрополя запряг себя в повозку и пошёл пешком в Латинскую Америку

Ставрополец по кличке Конь тянет за собой 300-килограммовую тележку по трассам России. Путь его, по собственным словам, лежит в Латинскую Америку. Мужчина идёт «подальше от хтонической суеты», но проезжающие мимо водители жалуются на пешехода с колымагой в ГИБДД — ежедневно Конь преодолевает по 15-30 км асфальтированной дороги.

Днём 7 апреля Telegram-каналы облетела короткая видеозапись с российских трасс: мужчина, привязанный тросом к самодельной тележке, бодро шагает по обочине. Героя зовут Александр, ему 37 лет, он родом из Ставрополя и носит прозвище Конь. Как выяснил Mash, повозку, на которой он тянет за собой 300 килограммов «самодельного счастья», мужчина собрал в автосервисе Рязанской области. После сделал «сбрую», привязал себя к тележке и пошёл.

Ежедневный норматив Коня — от 15 до 30 километров, при этом непогода ему не помеха. Чтобы тащить за собой трёхцентнеровую конструкцию, Александр соблюдает строгий ЗОЖ: никакого алкоголя, никакого табака, плюс отказ от мяса. Конечная цель маршрута — Латинская Америка. Конкретную страну он, видимо, определит на месте. Главное, как он выразился — оказаться «подальше от хтонической суеты».

Проблема лишь в том, что водители, которым приходится делить с Конем дорогу, его идею не разделяют. Они жалуются, что человек с тележкой, занимающий полосу движения — это объективное препятствие. И просят сотрудников ДПС оштрафовать пешехода-тяжеловоза. Пока что Конь идёт дальше. А водителям остаётся только объезжать «ходячую суету» и надеяться, что он свернёт на какой-нибудь просёлок раньше, чем доберётся до Латинской Америки.