Водитель авто проехал по ногам 75-летней женщины за то, что та «медленно ползла»

В Сызрани произошёл вопиющий случай хамства и опасного вождения в пешеходной зоне. 75-летняя женщина шла вдоль модульных торговых точек. Опираясь на трость (она с трудом передвигается из-за больных ног), пенсионерка услышала сзади шум автомобиля.

Как передает портал местной телекомпании «КТВ-Луч», машина проехала буквально в сантиметрах от пенсионерки — практически по ее ногам. Она еле устояла, а водитель — мужчина лет 30-40 — высунулся из окна и вместо извинений обругал старушку матом, грубо бросив: «Что так медленно ползешь?»

Всё происходящее увидела издалека знакомая пенсионерки. Она успела сфотографировать госномер автомобиля и поспешила на помощь. Пожилая женщина до сих пор не может прийти в себя: у неё подскочило давление, разболелись ноги. А сын, узнав о случившемся, возмущён: почему мать не сообщила в ГИБДД? Ведь водитель, по сути, совершил наезд на пешехода в зоне, где движение машин запрещено или ограничено, да ещё и проявил агрессию.

Остаётся надеяться, что по регзнаку транспортного средства инспекторы найдут хамоватого лихача и напомнят ему, что пешеходная зона — не место для гонок, а пожилые люди заслуживают уважения, а не матерщины. Пока же старушка приходит в себя, а её знакомая, возможно, станет свидетелем в суде.