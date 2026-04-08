В Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, которое могло стоить водителю «Газели» не только спортивной карьеры, но и привести к реальному сроку. Однако всё закончилось не в зале суда, а мировым соглашением. Двое пассажиров, получивших серьёзные травмы, простили виновника.

Подробностями дела поделился сызранский телеканал «КТВ-Луч». Инцидент случился на федеральной трассе М-5. За рулём одной из «Газелей» находился тренер тюменской спортшколы. Мужчина не рассчитал дистанцию до впереди идущего автомобиля, резко затормозил, после чего его машину вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с другой «Газелью». Удар пришёлся на пассажирскую часть. В результате два человека получили переломы и другие тяжёлые травмы. Их экстренно госпитализировали.

Против виновника возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Тренеру грозило до двух лет лишения свободы. Однако во время судебного заседания потерпевшие заявили, что мужчина полностью возместил причинённый вред, оплатил лечение и принёс извинения. Стороны примирились, и дело закрыли.

Теперь тренер может вернуться к работе в спортшколе, а пострадавшие — продолжать восстановление. Но осадок, наверное, остался у всех. Ведь на трассе даже секунда невнимательности может обернуться годами боли.