16-летняя девушка прокатила мальчиков в кювет на родительском внедорожнике

В Удомельском округе Тверской области поздно вечером во вторник, 7 апреля, на 4-м километре дороги Починок — Удомля произошло ДТП, главной героиней которого стала 16-летняя девушка, севшая за руль родительского автомобиля. Водительских «прав» у неё, разумеется, не было. Зато были два юных пассажира — парни 15 и 17 лет. Несовершеннолетним захотелось покататься. Но около 22:50 «покатушки» закончились кюветом и больницей.

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением Nissan Pathfinder, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии оба пассажира — 15-летний и 17-летний подростки — получили травмы. О степени их тяжести не сообщается, но то, что их доставили в медицинское учреждение, говорит о серьёзности происшествия. Сама виновница, как сообщает тверской портал «ТИА Новости», серьёзно не пострадала.

Теперь сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как подростки завладели ключами от внедорожника и почему родители не проконтролировали, где и с кем находится их дочь. Вопросов много. Главный из них: почему 16-летняя девушка без «прав» вообще оказалась за рулём мощной машины? Очевидно, что ответы будут искать в семье.

Родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание и передачу управления несовершеннолетнему. А сама юная «гонщица» может быть поставлена на учёт в ПДН.

Хорошо, что в этой истории никто не погиб. Но травмы могли быть и серьезнее. Ещё один пример того, как беспечность взрослых и желание подростка покрасоваться перед друзьями оборачиваются реальной бедой. Теперь мальчики залечивают раны, а девочка, вероятно, будет объясняться с инспекторами. И это лучший исход из возможных.