Пьяный мотоциклист решил впечатлить девушку ночной гонкой с ДПС

Белгородский романтик решил произвести впечатление на свою пассажирку, устроив ночные гонки по городу. Но девушка восторга не испытала, поскольку возлюбленного в итоге задержали, выписав ему семь административных протоколов. А вот полицейские, кстати, были впечатлены — но совсем не тем, на что рассчитывал лихач.

Во время ночного патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на мотоцикл без государственного номера. Требованию остановиться водитель не подчинился. И тогда, включив спецсигналы, автоинспекторы начали преследование. Несмотря на то, что за «байкером» сидела девушка, он, пытаясь скрыться, неоднократно нарушил ПДД: проезжал на красный, вылезал на встречную полосу, рискованно маневрировал.

Когда нарушителя наконец остановили, выяснилось, что за рулём кроссового мотоцикла находился 22-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у него, разумеется, не было. На вопрос, зачем он сел за руль, мужчина честно ответил: решил покататься, чтобы произвести впечатление на девушку. Выпил для храбрости вина.

В результате романтик получил семь административных протоколов: за управление в состоянии опьянения, езду без «прав», невыполнение требования об остановке, проезд на красный, нарушение расположения на дороге на незарегистрированном транспорте и дважды за пересечение сплошной. Подробностями дела поделилось Управление Госавтоинспекции России в своем официальном канале в Мах. Молодого человека поместили в спецприёмник для административно арестованных лиц — парню грозит задержание до 15 суток. Мотоцикл же отправили на штрафстоянку.

Насколько впечатлена девушка — неизвестно. Но можно предположить, что эмоции у неё совсем не те, на которые рассчитывал её кавалер. Вместо романтического приключения — ночь в отделении, протоколы и арест. Хороший урок: если хочешь понравиться девушке, лучше купи цветы, а не пытайся устроить гонки с ДПС. По крайней мере, так дешевле и безопаснее.