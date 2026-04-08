Жительница Ставрополья «избила» чужую машину палками и получила уголовное дело

В Новоалександровском округе Ставропольского края полиция раскрыла преступление, которое могло бы войти в хрестоматию по неадекватным решениям споров. Местная жительница, дама почтенного возраста, выбрала для выяснения отношений с соседкой не слова, а палки.

Как сообщил ГУ МВД России по региону, 40-летняя сельчанка из хутора Фельдмаршальского обратилась в полицию: она заметила убегающего от её машины человека, а затем обнаружила на автомобиле многочисленные повреждения.

Как пишет «Ставропольское краевое информационное агентство», оперативники быстро выяснили, что виновницей оказалась 52-летняя односельчанка потерпевшей. Задержанная призналась: да, это она из-за личного конфликта пришла к дому заявительницы и палками расколотила её машину. Зачем тратить время на пустые разговоры, когда можно просто взять дубину и «наказать» автомобиль обидчицы? Ирония в том, что таким образом дама лишь усугубила своё положение: она теперь фигурирует в уголовном деле об умышленном повреждении чужого имущества.

Женщине грозит не только материальная ответственность за разбитый автомобиль, но и вполне реальная перспектива познакомиться с судебной системой поближе. Соседке же придётся подсчитывать ущерб и, возможно, задуматься о том, что споры лучше решать в присутствии адвоката.

