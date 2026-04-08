Горе-угонщик попал в ДТП на чужой машине и потерял телефон

Сотрудники полиции не стали ломать голову: по телефону быстро вычислили 30-летнего соседа потерпевшего, который к тому же уже бывал судим. Оказалось, что мужчины делят одну комнату в общежитии.
Пока владелец автомобиля мирно спал, сосед тихонько стащил ключи и отправился в ночной вояж на «Ладе». Вот только катание не задалось: неудачливый угонщик не успел далеко отъехать, попал в ДТП и в спешке выронил свой телефон прямо в салоне.
Как раскрыл подробности дела новостной портал «Orenday», после задержания оренбуржец пребывал в глубокой задумчивости: как же так вышло, что он, опытный в криминале человек, забыл самое главное — не оставлять улик? Теперь ему грозит новый срок. А владельцу «Лады» остаётся лишь пожать плечами: сосед, конечно, добавил хлопот. Хотя его телефон теперь — вещественное доказательство.