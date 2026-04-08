Горе-угонщик попал в ДТП на чужой машине и потерял телефон

В Оренбурге во дворе дома на улице Братской разыгралась криминальная комедия с почти детективным финалом. 42-летний владелец «Лады-211440» проснулся и не обнаружил своей машины на привычном месте парковки. Обеспокоенный мужчина обратился в полицию. И тут началось самое интересное: пропажа нашлась буквально за углом — с другой стороны дома, но уже со свежими повреждениями. А в салоне преступник оставил «визитку» — собственный мобильный телефон.

Сотрудники полиции не стали ломать голову: по телефону быстро вычислили 30-летнего соседа потерпевшего, который к тому же уже бывал судим. Оказалось, что мужчины делят одну комнату в общежитии.

Пока владелец автомобиля мирно спал, сосед тихонько стащил ключи и отправился в ночной вояж на «Ладе». Вот только катание не задалось: неудачливый угонщик не успел далеко отъехать, попал в ДТП и в спешке выронил свой телефон прямо в салоне.

Как раскрыл подробности дела новостной портал «Orenday», после задержания оренбуржец пребывал в глубокой задумчивости: как же так вышло, что он, опытный в криминале человек, забыл самое главное — не оставлять улик? Теперь ему грозит новый срок. А владельцу «Лады» остаётся лишь пожать плечами: сосед, конечно, добавил хлопот. Хотя его телефон теперь — вещественное доказательство.