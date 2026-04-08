Женщина на Lexus снесла клумбу и влетела в жилую многоэтажку в Москве

В Москве на Большой Грузинской улице сегодня днём, 8 апреля, произошло происшествие с иномаркой, которое местные жители запомнят надолго. Женщина за рулем Lexus потеряла управление и на высокой скорости сначала снесла клумбу и веранду подъезда, а после врезалась в жилой дом. Клумба стала не единственной жертвой аварии: сам автомобиль, судя по кадрам видео, облетевшего соцсети, тоже серьёзно пострадал.

Автомобилистка получила ушибы грудной клетки и сотрясение мозга. Её госпитализировали. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал — стены оказались крепче, чем клумба. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которым предстоит выяснить, почему конкретно водитель потеряла управление.

Как пишет сетевое издание «Вечерняя Москва», теперь жительнице столицы светит не только лечение, но и административная ответственность, а также, возможно, иски от жильцов дома, чья клумба пала жертвой ее иномарки. А местные уже окрестили это происшествие «самой быстрой перепланировкой ландшафта» в истории района.

