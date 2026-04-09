Рабочие угнали внедорожник шефа, разбили его, но пообещали возместить ущерб

Расписка почти на 3 миллиона не помогла: мужчинам грозит уголовное дело

В Бурятии произошла история, которая достойна пера комедиографа, если бы не многомиллионный ущерб. Воры, угнавшие и разбившие дорогой автомобиль своего шефа, проявили редкую сознательность: они оставили расписку с обязательством возместить ущерб. Правда, деньги так и не вернули. Теперь фигурантам светит до пяти лет лишения свободы. Остаётся только гадать, насколько искренним было их обещание.

Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Рабочие угнали внедорожник шефа, разбили его, но пообещали возместить ущерб

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия, 39-летний житель Северобайкальского района задержан за неправомерное завладение автомобилем. Всё случилось 6 марта в посёлке Новый Уоян. Директор базы оставил свой внедорожник в незапертом гараже с ключами в замке зажигания. Двое работников, распивавших после трудового дня спиртное, решили, что пора бы съездить в магазин — алкоголь кончился, но требовалось продолжение «банкета». Машина шефа оказалась как раз под рукой...

Деталями произошедшего поделилось информационное агентство «UlanMedia». Один из угонщиков отправился за покупками, второй остался ждать. И тут ему, видимо, стало скучно. Он пересел за руль и, будучи пьяным, решил «просто прокатиться». Катание закончилось быстро: на трассе Северобайкальск — Новый Уоян водитель не справился с управлением и устроил серьёзное ДТП. Ущерб составил 2 850 000 рублей. После аварии горе-гонщик вернулся на базу и собственноручно написал расписку, в которой обязался возместить ущерб. Видимо, надеялся, что директор простит и подождёт.

Но деньги так и не поступили. Тогда шеф обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Также решается вопрос о привлечении задержанного за пьяную езду. Роль второго участника пока устанавливается. Полицейские проводят следственные действия.

Теперь «честный» угонщик может отправиться за решётку, а его обещание оплатить ущерб останется лишь бумажкой с подписью. Ирония в том, что если бы он сразу признался и выплатил всё, то, возможно, дело бы не дошло до суда. Но, видимо, после аварии у него сработала только кратковременная совесть. А теперь никакая расписка уже не поможет.

