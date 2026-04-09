Рабочие угнали внедорожник шефа, разбили его, но пообещали возместить ущерб

В Бурятии произошла история, которая достойна пера комедиографа, если бы не многомиллионный ущерб. Воры, угнавшие и разбившие дорогой автомобиль своего шефа, проявили редкую сознательность: они оставили расписку с обязательством возместить ущерб. Правда, деньги так и не вернули. Теперь фигурантам светит до пяти лет лишения свободы. Остаётся только гадать, насколько искренним было их обещание.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия, 39-летний житель Северобайкальского района задержан за неправомерное завладение автомобилем. Всё случилось 6 марта в посёлке Новый Уоян. Директор базы оставил свой внедорожник в незапертом гараже с ключами в замке зажигания. Двое работников, распивавших после трудового дня спиртное, решили, что пора бы съездить в магазин — алкоголь кончился, но требовалось продолжение «банкета». Машина шефа оказалась как раз под рукой...

Деталями произошедшего поделилось информационное агентство «UlanMedia». Один из угонщиков отправился за покупками, второй остался ждать. И тут ему, видимо, стало скучно. Он пересел за руль и, будучи пьяным, решил «просто прокатиться». Катание закончилось быстро: на трассе Северобайкальск — Новый Уоян водитель не справился с управлением и устроил серьёзное ДТП. Ущерб составил 2 850 000 рублей. После аварии горе-гонщик вернулся на базу и собственноручно написал расписку, в которой обязался возместить ущерб. Видимо, надеялся, что директор простит и подождёт.

Но деньги так и не поступили. Тогда шеф обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Также решается вопрос о привлечении задержанного за пьяную езду. Роль второго участника пока устанавливается. Полицейские проводят следственные действия.

Теперь «честный» угонщик может отправиться за решётку, а его обещание оплатить ущерб останется лишь бумажкой с подписью. Ирония в том, что если бы он сразу признался и выплатил всё, то, возможно, дело бы не дошло до суда. Но, видимо, после аварии у него сработала только кратковременная совесть. А теперь никакая расписка уже не поможет.