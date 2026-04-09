Мужчина украл у своей сожительницы серьги, чтобы оплатить ремонт авто

В Приамурье завершилось расследование уголовного дела, которое можно назвать «меркантильной любовью» в действии. Жертвой кражи стала сожительница 35-летнего ранее судимого благовещенца. Мужчина, вместо того чтобы честно заработать на долги, предпочёл обворовать свою возлюбленную.

Как пишет информационное агентство «ChitaMedia», в феврале этого года он выкрал из квартиры женщины на улице Театральной золотые серьги стоимостью более 42 тысяч рублей. Драгоценности были немедленно сданы в ломбард. Вырученные деньги пошли на выплату доли долга за ремонт автомобиля после ДТП, в котором мужчина участвовал вместе с товарищами. По иронии судьбы, он собирался потом выкупить серьги и вернуть их владелице — видимо, рассчитывая на то, что та не заметит пропажи.

Как сообщает амурское УМВД, обвиняемый признал вину и раскаялся. Однако уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) уже передано в суд. Максимальное наказание, которое грозит вороватому «романтику» — до пяти лет лишения свободы.

Теперь у него будет много времени, чтобы подумать: стоило ли менять любовь и доверие на 42 тысячи, которые к тому же ушли на чужую машину. Сожительница, оставшаяся без украшений и, вероятно, без иллюзий, теперь может вздохнуть с облегчением: «заботливый» парень отправится за решётку.