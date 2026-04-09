Мужчина ремонтировал пороги своей машины и случайно ее сжёг вместе с гаражом

Искры от сварки попали в багажник, и Great Wall Hover сгорел дотла

В Глазове авторемонт закончился настоящим «файершоу». Как сообщил ГУ МЧС России по Удмуртии, в гаражном кооперативе «Южный» на улице Советской автовладелец вместе с соседом решил самостоятельно заварить пороги на своём кроссовере. Искры от сварочного аппарата попали аккурат в багажник, и начался пожар.

Автор
Татьяна Бибикова

Мужчины схватили огнетушитель и воду, но их героические усилия оказались тщетны: пламя быстро охватило машину. Только после того, как стало понятно, что они проигрывают битву с огнем, горе-ремонтники вызвали пожарных.

Как пишет сетевое издание «Новое телеграфное агентство Приволжье», к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был уже полностью уничтожен. Кроме того, оказалась повреждена отделка гаража и имущество на площади 25 квадратных метров. Пожарные эвакуировали два 5-литровых газовых баллона, которые могли устроить ещё более грандиозное «шоу». Но, к счастью, обошлось без взрывов и жертв.

Ирония в том, что пороги так и остались недоваренными, зато машина «сварилась» целиком. Не умеешь варить — не берись за аппарат. Лучше вызови специалиста. Дешевле будет.

