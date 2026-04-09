Ассенизатор едва не покалечил 2-летнюю девочку в Горно-Алтайске

Из-за неаккуратного перестроения грузовик с фекалиями устроил массовое ДТП

Вчера, 8 апреля, в Горно-Алтайске на улице Чорос-Гуркина произошло ДТП, в котором едва не пострадал маленький ребёнок. Главным героем происшествия стал 27-летний местный житель за рулём ассенизаторской машины ГАЗ. Видимо, он так спешил опорожнить цистерну после вызова, что забыл посмотреть по сторонам.

При перестроении водитель не уступил дорогу автомобилю Honda Civic, за рулём которого находился 33-летний горожанин. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Honda CR-V под управлением 28-летнего жителя Чойского района.

Как рассказывает сетевое издание «Новости Горного Алтая», в результате столкновения в больницу доставили двухлетнюю девочку и 41-летнюю женщину — пассажиров Honda CR-V. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Теперь полиция выясняет, почему водитель ГАЗ решил, что он главный на дороге и почему не убедился в безопасности манёвра. Хорошо, что девочка и женщина легко отделались. Но осадочек, как говорится, остался — как у водителей, так и у родителей.

