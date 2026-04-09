Ассенизатор едва не покалечил 2-летнюю девочку в Горно-Алтайске

При перестроении водитель не уступил дорогу автомобилю Honda Civic, за рулём которого находился 33-летний горожанин. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Honda CR-V под управлением 28-летнего жителя Чойского района.
Как рассказывает сетевое издание «Новости Горного Алтая», в результате столкновения в больницу доставили двухлетнюю девочку и 41-летнюю женщину — пассажиров Honda CR-V. К счастью, госпитализация им не потребовалась.
Теперь полиция выясняет, почему водитель ГАЗ решил, что он главный на дороге и почему не убедился в безопасности манёвра. Хорошо, что девочка и женщина легко отделались. Но осадочек, как говорится, остался — как у водителей, так и у родителей.