Девицы в трусах прокатились на капоте иномарки в Уфе

Весёлые барышни в одних трусах катались по набережной реки Белой, а водитель Mitsubishi Lancer стал «звездой» соцсетей — правда, не понятно пока, стоила ли игра свеч: теперь всем троим грозит административка. Ролик мгновенно собрал просмотры — не только любителей эпатажа, но и сотрудников полиции.

В Уфе на набережной реки Белой очевидцы засняли необычный аттракцион: две полуголые девушки устроились на капоте быстро движущегося автомобиля и, судя по их беззаботным лицам, получали от этого огромное удовольствие — на кадрах ролика хорошо видно, каким потоком ветер задувает девушкам в лица

Как сообщает Telegram-канал Shot, «счастливчика» за рулём и его бесстрашных «каскадерш» теперь активно ищут правоохранители, чтобы подарить им заслуженный административный протокол. Нарушений тут целый букет: перевозка пассажиров вне салона, отсутствие страховки, создание аварийной ситуации и, возможно, мелкое хулиганство. Девушки, одетые лишь в трусы, явно рассчитывали на восторг публики, но дождались, помимо прочего, полицейскую проверку.

Теперь, когда видео уже в руках правоохранителей, всем троим грозит не только штраф, но и, возможно, более серьёзное наказание. Остаётся только гадать, стоила ли игра свеч?