7 машин разбито, таксист найден мёртвым: в Петербурге случилось загадочное ДТП

В Приморском районе Санкт-Петербурга сегодня утром, 9 апреля, очевидцы обнаружили разбитый автомобиль такси и шесть повреждённых машин. Как выяснилось, авария произошла ещё в половине третьего ночи: 60-летний таксист на Volkswagen Polo по неизвестной причине потерял управление.

Как сообщает информационное агентство «Фонтанка», автомобиль такси наскочил на бордюрный камень, вылетел на газон и врезался в металлический забор стоянки. Ограда рухнула, повредив шесть припаркованных машин. Сам таксист был найден за рулём без признаков жизни. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Что именно произошло — загадка. Водитель мог потерять сознание за рулём, умереть от сердечного приступа или иного недуга ещё до столкновения, а мог получить смертельные травмы в момент удара. Экспертиза пока не дала ответа. В УГИБДД лишь разводят руками: причина смерти и обстоятельства ДТП остаются неизвестными.

Теперь полиции предстоит выяснить, что случилось с 60-летним мужчиной: не стало ли его внезапное ухудшение самочувствия причиной аварии или же он погиб в результате столкновения. А пока — семь машин в ремонте, одна семья в трауре. И вопросов больше, чем ответов.