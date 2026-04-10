Водитель заставил жеребца идти на привязи за машиной в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске Самарской области очевидцы стали свидетелями необычного способа транспортировки животного. Владелец внедорожника, видимо, решил, что его автомобилю не хватает ещё одной лошадиной силы — живой. Он просто высунул руку с уздой в пассажирское окно и погнал гнедого красавца-жеребца рядом с машиной. Конь, судя по всему, был не в восторге, но покорно бежал, пока авто небыстро двигалось по дороге.

Фото моментально разлетелось по соцсетям, вызвав шквал эмоций. «А верхом слабо было?» — иронизировали пользователи. Некоторые даже предположили, что водитель решил сэкономить на дорожающем бензине, перейдя на биотопливо.

Как рассказывает местный новостной портал «КТВ-Луч», инспекторы ДПС тоже заинтересовались необычным «экипажем». Владельцу внедорожника теперь грозит разбирательство и наказание за нарушение правил перевозки животных и, возможно, создание аварийной ситуации.

К счастью, выходка водителя не привела к ДТП — ни конь, ни машина не пострадали. Но сам факт: вместо того чтобы воспользоваться гужевой повозкой или хотя бы прицепом, мужчина предпочёл импровизированный «конный привод». Ирония в том, что дополнительная лошадиная сила обойдётся ему в круглую сумму штрафа. А конь, наверное, до сих пор отходит от стресса.

Если уж хотите придать автомобилю больше «сил», лучше форсируйте двигатель, а не мучайте животное. И уж точно не стоит выезжать на дорогу с конем на поводке. Дорога — это не цирк.