Жена «заказала» неверного мужа: его вытащили из такси, избили и увезли

В Москве разыгралась семейная драма с элементами криминального боевика из 90-х. 38-летний пассажир такси стал жертвой нападения, которое организовала его собственная жена. Ирония в том, что женщина, видимо, решила, что лучший способ наладить отношения — это заказать похищение и избиение гулящего супруга. Теперь всем участникам этой «семейной терапии» грозит уголовная ответственность.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», инцидент произошёл в ночь на 5 апреля. На кадрах, имеющихся в распоряжении редакции, видно, как чёрная иномарка подрезает такси, остановившееся перед пешеходным переходом. Двое злоумышленников подходят к машине, вытаскивают пассажира и начинают избивать. Спутница мужчины (вероятно, это и была любовница) выбегает с криками о помощи, но нападающие оттаскивают жертву в сторону и продолжают наносить удары даже после того, как тот упал на землю. Затем они силой заталкивают его в «Мерседес» и уезжают в сторону Московской области.

В полицию обратился водитель такси. Меньше чем за час сотрудники органов нашли избитого мужчину в Балашихе. Выяснилось, что заказчицей расправы стала его жена — она обиделась на то, что супруг пропал на несколько дней, и попросила родственников «проучить» его. По данным телеканала, похитителями оказались двоюродные братья 35 и 36 лет. Их задержали на улице Разина. Теперь всем троим (жене и двум братьям) грозит уголовное дело за похищение человека и умышленное причинение вреда здоровью.