1

На летней резине в апрельский снегопад: пострадавшие в ДТП исчисляются десятками

«Переобутые» автомобили заносит на обледеневших дорогах страны

Апрель в этом году решил напомнить, кто здесь главный. Снегопад, накрывший пол-России, стал причиной множества серьёзных ДТП, в которых пострадали люди. И главная деталь, объединяющая обе аварии: водители, как положено, сменили зимние покрышки на летние, но в «минусовую» погоду пожалели об этом. Результат — разбитые авто и больничные койки.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение На летней резине в апрельский снегопад: пострадавшие в ДТП исчисляются десятками

Первое массовое ДТП, о котором рассказывает сетевое издание Uralweb, случилось 9 апреля около 16:00 на 142-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». 44-летний водитель Nissan Murano пошёл на обгон в условиях снегопада и «нулевой» температуры — и не справился. «Паркетник» столкнулся с двумя встречными автомобилями: LADA Kalina под управлением 68-летнего мужчины и Tenet T7, за рулём которого была 44-летняя женщина. В результате происшествия семь человек обратились за медицинской помощью: трое водителей и четверо пассажиров, среди которых — 8-летний мальчик, 14-летний подросток и 70-летняя пенсионерка. Позже троих, включая виновника аварии, отпустили домой, но остальные — в больнице. Госавтоинспекция Свердловской области констатировала: все три автомобиля были на летних шинах. «Это явилось одним из условий, способствовавших совершению ДТП», — сухо отметили в ведомстве.

В тот же день, как пишет информагентство «Взглад-Инфо», около 13:00, в Калининском районе Саратовской области 44-летний водитель Ford на заснеженной трассе вблизи села Казачка не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате госпитализированы сам водитель и двое его 36-летних пассажиров. Причина? Те же апрельские осадки и, вероятно, та же летняя резина. Хотя официального подтверждения пока нет, местные жители в соцсетях уже иронизируют: «Кто в апреле на лысой резине, тот в больнице — в гипсе на койке».

Эти две аварии — не просто сводка происшествий, а горький человеческий опыт. Водители, которые по всем правилам поменяли шины на сезонку вовремя, сегодня из-за погодных сюрпризов рискуют жизнями — своими и чужими. Так что, прежде чем выезжать в дорогу в апрельский снегопад, задайте себе вопрос: стоит ли рисковать? Может, лучше воспользоваться альтернативным транспором или вообще перенести поездку на завтра? Ведь даже самая срочная встреча не стоит переломанных рёбер или разбитого авто.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует