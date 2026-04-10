На летней резине в апрельский снегопад: пострадавшие в ДТП исчисляются десятками

Апрель в этом году решил напомнить, кто здесь главный. Снегопад, накрывший пол-России, стал причиной множества серьёзных ДТП, в которых пострадали люди. И главная деталь, объединяющая обе аварии: водители, как положено, сменили зимние покрышки на летние, но в «минусовую» погоду пожалели об этом. Результат — разбитые авто и больничные койки.

Первое массовое ДТП, о котором рассказывает сетевое издание Uralweb, случилось 9 апреля около 16:00 на 142-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». 44-летний водитель Nissan Murano пошёл на обгон в условиях снегопада и «нулевой» температуры — и не справился. «Паркетник» столкнулся с двумя встречными автомобилями: LADA Kalina под управлением 68-летнего мужчины и Tenet T7, за рулём которого была 44-летняя женщина. В результате происшествия семь человек обратились за медицинской помощью: трое водителей и четверо пассажиров, среди которых — 8-летний мальчик, 14-летний подросток и 70-летняя пенсионерка. Позже троих, включая виновника аварии, отпустили домой, но остальные — в больнице. Госавтоинспекция Свердловской области констатировала: все три автомобиля были на летних шинах. «Это явилось одним из условий, способствовавших совершению ДТП», — сухо отметили в ведомстве.

В тот же день, как пишет информагентство «Взглад-Инфо», около 13:00, в Калининском районе Саратовской области 44-летний водитель Ford на заснеженной трассе вблизи села Казачка не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате госпитализированы сам водитель и двое его 36-летних пассажиров. Причина? Те же апрельские осадки и, вероятно, та же летняя резина. Хотя официального подтверждения пока нет, местные жители в соцсетях уже иронизируют: «Кто в апреле на лысой резине, тот в больнице — в гипсе на койке».

Эти две аварии — не просто сводка происшествий, а горький человеческий опыт. Водители, которые по всем правилам поменяли шины на сезонку вовремя, сегодня из-за погодных сюрпризов рискуют жизнями — своими и чужими. Так что, прежде чем выезжать в дорогу в апрельский снегопад, задайте себе вопрос: стоит ли рисковать? Может, лучше воспользоваться альтернативным транспором или вообще перенести поездку на завтра? Ведь даже самая срочная встреча не стоит переломанных рёбер или разбитого авто.