Бывший владелец автомобиля угнал его после продажи новому собственнику

В Брянске раскрыта кража, которая вызывает не только недоумение, но и откровенное возмущение непорядочностью людей. 30-летний житель Советского района лишился автомобиля, который недавно приобрёл в московском ломбарде. Машину он оставил на техобслуживание в одном из автосервисов, а когда вернулся, авто за 520 тысяч рублей там уже не было.

Полиция быстро нашла воров: ими оказались двое иностранцев 25 и 35 лет. Ирония судьбы: младший из подельников — бывший владелец этого самого автомобиля. Мужчина когда-то заложил машину в ломбард, исправно вносил платежи, но затем допустил просрочку. Кредитор выставил «ласточку» на продажу. И вот новый владелец, ничего не подозревая, законно её купил. Но бывшему хозяину это не понравилось.

Как рассказало сетевое издание «БрянскToday», иностранец и его приятель приехали в Брянск, нашли злополучную машину с помощью GPS-датчика (запасной ключ у бывшего владельца сохранился) и угнали её. Поймали их в Москве. Автомобиль вернули законному владельцу. Фигурантов арестовали и поместили в СИЗО. Теперь обоим грозит наказание по статье за кражу.

Вместо того чтобы честно выкупить свою же машину (или хотя бы договориться с новым хозяином), они выбрали криминал. Результат, видимо, ожидался не тот: новые реалии встретили угонщиков судимостью, СИЗО и, возможно, реальным сроком в российской колонии. По итогу «перехитрить» систему закладных мужчинам не удалось. К тому же и кошелёк похудеет на штрафах и адвокатах, и в биографии появится тёмное пятно.

Возмутительная глупость и полное непонимание того, что ломбард — это законная финансовая организация. Если уж взял деньги под залог — плати. Не можешь — не вини никого, кроме себя. И уж точно не воруй у того, кто купил машину честно.