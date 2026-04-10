Мотоциклист без «прав» спровоцировал погоню ГАИ, но всё равно попался

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования в посёлке Верх-Чебула заметили мотоцикл без государственных номеров. Подали сигнал об остановке — и понеслось. Водитель, вместо того чтобы спокойно предъявить документы, рванул с места, игнорируя требования. Так началась погоня, которая длилась более 50 километров. Нарушитель, видимо, считал себя прирождённым гонщиком, но закончилось всё не так, как в кино.

Сначала он удирал на двух колёсах, а потом — на двух ногах через огороды

Как сообщается в официальном канале Госавтоинспекции России в Мах, блюстители порядка настигли беглеца в соседней деревне. Но даже загнав себя в тупик, парень не сдался. Он бросил «железного коня» и пустился в бега на своих двоих — через чужие огороды, надеясь, что полиция отстанет. Увы, сотрудники ГИБДД оказались не менее выносливы: его задержали.

Позже выяснилось, что у лихача нет «прав» на управление, а сам мотоцикл не зарегистрирован. Набор нарушений оказался внушительным: езда без удостоверения, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, отсутствие регистрации и страховки. Железного коня отправили на спецстоянку, а горе-гонщику выписали штрафы. Общая сумма с учётом эвакуатора может составить почти 35 тысяч рублей.

Надо отметить, что «гонки» с инспекторами ДПС — увы, не редкость.