Водитель КамАЗа протаранил жилой дом в Липецкой области

В Лев-Толстовском районе Липецкой области 36-летний водитель КамАЗа решил, что Правила дорожного движения писаны не для него. 22 марта в селе Астапово он на большой скорости наехал на искусственную неровность, потерял управление и протаранил жилой дом, стоящий у дороги. После этого он, не долго думая, скрылся с места происшествия.

В момент аварии в доме находился жилец. Он услышал грохот, комнату заволокло пылью, и мужчина выбрался через окно. Когда он вышел на улицу, водителя КамАЗа уже и след простыл. Но грузовик остался. Так что полиция быстро установила личность нарушителя.

Самое забавное (если так можно выразиться, говоря о ДТП с повреждением жилья) — это оправдания водителя большегруза. Мужчина не признал вину и заявил, что дом показался ему нежилым, а потому и сообщать о происшествии он не должен был. Видимо, подумал, что если в окнах нет света, то можно спокойно сбежать.

Как сообщает портал «Город 48» со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Липецкой области, виновника аварии привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»). Суд арестовал водителя на 10 суток.