Водитель КамАЗа протаранил жилой дом в Липецкой области

В момент аварии в доме находился жилец. Он услышал грохот, комнату заволокло пылью, и мужчина выбрался через окно. Когда он вышел на улицу, водителя КамАЗа уже и след простыл. Но грузовик остался. Так что полиция быстро установила личность нарушителя.
Самое забавное (если так можно выразиться, говоря о ДТП с повреждением жилья) — это оправдания водителя большегруза. Мужчина не признал вину и заявил, что дом показался ему нежилым, а потому и сообщать о происшествии он не должен был. Видимо, подумал, что если в окнах нет света, то можно спокойно сбежать.
Как сообщает портал «Город 48» со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Липецкой области, виновника аварии привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»). Суд арестовал водителя на 10 суток.