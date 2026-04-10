Дорожный знак убил 14-летнего подростка на тротуаре в Воронеже

В Левобережном районном суде Воронежа 10 апреля вынесли приговор 52-летнему водителю, по вине которого погиб 14-летний подросток. Трагедия, случившаяся 25 октября прошлого года на улице Ленинградской, поражает своей нелепостью — это был настоящий удар судьбы, рок, который невозможно было предвидеть.

Поздним вечером на регулируемом перекрёстке водитель Renault поворачивал налево и не уступил дорогу «Ниве», которая ехала прямо. Произошло столкновение. Отечественный автомобиль от удара вынесло на пешеходную зону, где он врезался в установленный там дорожный знак. Металлическая конструкция рухнула. И в этот самый момент по тротуару шёл 14-летний мальчик. Знак попал прямо в него. Подросток скончался мгновенно.

Что это, если не злой рок? Если бы «Нива» врезалась в знак на секунду раньше или позже, если бы мальчик прошёл чуть быстрее или медленнее, если бы он вообще пошёл другой дорогой — трагедии бы не случилось. Но все события совпали в одной трагичной точке пространства и времени.

Водитель Renault признал вину в нарушении ПДД. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека») и приговорил к одному году колонии-поселения с дополнительным запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет.

Однако никакое юридическое возмездие не вернёт подростка, который просто шёл домой. Эта история — страшное напоминание о том, что на дороге одна ошибка может привести к цепочке событий, способных убить невинного человека, даже не участвовавшего в аварии. И всего ведь можно было избежать, просто соблюдая правила.