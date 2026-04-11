В Свердловской области в ДТП на снежной трассе погиб водитель

В Свердловской области водитель Mazda вылетел на встречку в снегопад и погиб

В Невьянском районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла на 36-м километре автодороги «Невьянск — Реж — Алапаевск — Артемовский — Килачевское».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля Mazda 3 в период снегопада не учёл дорожные и погодные условия, двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

На встречке иномарка столкнулась с автомобилем УАЗ. Удар пришёлся в переднюю часть обеих машин. В результате ДТП водитель Mazda от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирка иномарки получила травмы. Водитель УАЗа отделался ушибами подбородка и грудной клетки.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы. Проводится проверка.