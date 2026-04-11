В Красноярске мужчина похитил машину друга, чтобы разобрать на запчасти

В Красноярске сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля, которую совершил знакомый владельца. В начале апреля в отдел полиции № 5 обратился житель краевого центра. Он сообщил, что во дворе его дома на улице Ястынской стояла неисправная Honda, принадлежавшая его другу. Владелец оставил машину под окнами заявителя, но вскоре она пропала.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, полицейские оперативно установили личность злоумышленника и местонахождение транспортного средства. Им оказался ранее не судимый житель Красноярска 1987 года рождения. Как выяснилось, мужчина заметил машину во время визитов к своей знакомой, которая живёт в этом доме. Убедившись, что автомобиль давно никто не использует, он решил его похитить.

Для реализации замысла злоумышленник вызвал эвакуатор и перевёз авто в свой частный дом. Там он планировал разукомплектовать иномарку и продать детали по запчастям. Однако его планам не суждено было сбыться: сотрудники полиции быстро нашли похищенное авто.

Транспортное средство владельцу вернули. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.