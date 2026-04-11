В Челябинской области водитель без прав разбился насмерть

Под Челябинском мужчина без прав врезался в ограждение и погиб

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла на 7-м километре автодороги «Челябинск — Харлуши». По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Kia Magentis не справился с управлением.

Сначала иномарка наехала на барьерное ограждение слева по ходу движения, а затем съехала в кювет. Удар оказался смертельным. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть.

В ходе разбирательства выяснилось, что у погибшего никогда не было водительского удостоверения. Права ему не выдавали, однако он всё равно сел за руль, нарушив закон. В машине, по предварительным данным, он находился один.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.