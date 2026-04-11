В Нижнем Тагиле автомобиль столкнулся с электропоездом

В Нижнем Тагиле мужчина проехал на красный на переезде и влетел в электричку
В Пригородном районе Нижнего Тагила автоинспекторы выясняют обстоятельства столкновения легкового автомобиля с электропоездом. Инцидент произошёл на регулируемом железнодорожном переезде в селе Покровское. По предварительным данным, 48-летний водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора, грубо нарушив правила дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, в результате автомобиль создал помеху электропоезду, следовавшему по маршруту «Екатеринбург — Егоршино» с пассажирами в составе четырёх вагонов. Произошло столкновение.

Водитель иномарки и его 51-летняя пассажирка, оба местные жители, с различными травмами доставлены в больницу. Информация о степени тяжести их состояния не уточняется.

Никто из пассажиров электропоезда не пострадал. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия. По данному факту назначена проверка.

