В Красноярском крае ВАЗ съехал в кювет: две девушки погибли, водитель в больнице

Две пассажирки ВАЗа погибли в ДТП под Красноярском

В Лесосибирске сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Авария случилась на 290-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, момент аварии в салоне отечественной легковушки находились четыре человека.

В результате ДТП две 19-летние девушки-пассажирки погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Информация о четвёртом пассажире не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.