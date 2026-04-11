В Татарстане легковушка врезалась в трактор и съехала в кювет: четверо погибших

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Татарстан, после удара Lada Granta съехала во встречный кювет, а трактор опрокинулся.
В результате ДТП погибли четыре человека: оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля — мужчины 31 и 26 лет. Ещё один 28-летний пассажир Lada Granta получил травмы и был госпитализирован. Информация о его состоянии не уточняется.
Автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить точные причины аварии — превышение скорости, невнимательность или техническую неисправность. Проводится проверка.