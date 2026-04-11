В Госдуме призвали МВД не штрафовать за магнитные рамки для номеров

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить сотрудникам ГИБДД недопустимость привлечения водителей к ответственности за использование магнитных креплений для государственных номеров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, поводом послужили публикации в соцсетях о случаях лишения прав водителей за такие рамки. Некоторые инспекторы, по словам депутата, квалифицируют их использование по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ как нарушение правил установки номеров. Нилов просит поручить повторно довести до территориальных подразделений информацию о том, что магнитные рамки сами по себе не являются нарушением.

По мнению депутата, наказывать водителей следует только за устройства, которые позволяют скрыть номер во время движения. Если же рамка служит исключительно для крепления — на магнитах, винтах или зацепах — прятать знак без рук невозможно, а значит, и состава правонарушения нет.

Нилов напомнил, что ранее уже направлял аналогичный запрос в МВД, откуда пришёл ответ: запрета на магнитные рамки нет. Однако практика на местах, по его словам, складывается иначе. Депутат призвал либо официально запретить такие устройства, либо прекратить лишать водителей прав. В целях защиты их интересов он просит провести разъяснительную работу среди инспекторов.