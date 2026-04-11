В Дагестане водитель, уронивший машину с обрыва, получил 2 года принудработ

В Хунзахском районе Дагестана вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в смертельном ДТП. В августе 2025 года мужчина управлял автомобилем Lada Granta на автодороге «Буцра-Оркачи». Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности манёвра и допустил съезд машины с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся и упал с обрыва высотой около 250 метров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан, в результате аварии 22-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Ещё двое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Суд квалифицировал действия водителя по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Хунзахский районный суд назначил осуждённому наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием в доход государства 10 процентов из заработка. Мужчина будет привлечён к труду в учреждении уголовно-исполнительной системы. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на полтора года.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с виновника 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда потерпевшему. Приговор вступил в законную силу и направлен на исполнение.