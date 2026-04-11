В Дагестане экскаваторщик из Чечни спас село от потопа

Как сообщает RT, увидев, что уровень воды стремительно поднимается, мужчина не остался в стороне и решил действовать. «Я увидел, что уровень воды начал подниматься. Понял, что нужна помощь, и не смог оставаться дома», — рассказал он.

Чтобы добраться до забитых ливневых канализаций, Висхану пришлось проехать на экскаваторе около километра прямо по воде. Во время работ техника несколько раз едва не переворачивалась из-за подмытого грунта. Удержаться удавалось только благодаря ковшу, которым экскаваторщик упирался в землю. Несмотря на опасность, он продолжил работу.

Висхан сумел открыть два люка ливнёвки, после чего вода начала быстро уходить из района. «Рад, что получилось помочь... Как тут останешься в стороне?!» — добавил он. Благодаря его мужеству и профессионализму удалось избежать серьёзного подтопления жилых домов и другой инфраструктуры.