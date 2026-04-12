ДТП в Ессентуках: водитель с годовым стажем сбил женщину на переходе

В Ессентуках вечером 11 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 19:30 23-летний водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего совершил наезд на пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в аварии пострадала 75-летняя местная жительница. С полученными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести её состояния не уточняется.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения мужчины составляет менее одного года. За это время он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП водитель был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются детальные обстоятельства произошедшего.