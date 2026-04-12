81

ДТП в Ессентуках: водитель с годовым стажем сбил женщину на переходе

В Ессентуках вечером 11 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 19:30 23-летний водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего совершил наезд на пожилую женщину.

Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в аварии пострадала 75-летняя местная жительница. С полученными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести её состояния не уточняется.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения мужчины составляет менее одного года. За это время он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП водитель был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются детальные обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует