В Твери участие в свадебном кортеже закончилось для водителя уголовным делом

В центре Твери полицейские задержали 23-летнего водителя, который в составе свадебного кортежа устроил опасные маневры на Тверском проспекте. Молодой человек на автомобиле Mercedes совершал умышленные заносы, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

В Твери водитель свадебного кортежа устроил дрифт на проспекте и попал под уголовное дело

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как лихач грубо препятствовал движению общественного транспорта, допускал резкие перестроения и устроил продолжительный дрифт прямо на центральной улице города. Все действия водителя были совершены в составе свадебного кортежа.

Оперативная группа Госавтоинспекции быстро установила личность нарушителя. Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ — Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, на водителя составили административный материал за излишнюю тонировку стёкол автомобиля. Нарушение было устранено на месте. Сам автомобиль нарушителя изъят и помещён на специализированную стоянку.