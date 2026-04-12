В Екатеринбурге арестован водитель, спровоцировавший смертельное ДТП

В Екатеринбурге 24-летний водитель автомобиля Lexus спровоцировал массовое смертельное ДТП. Мужчина не обеспечил безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с Toyota, после чего его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW. Осколками повредило также автомобиль Lada. Lexus и BMW загорелись, пожар оперативно потушили.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, в результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека. Женщина-водитель BMW и её полуторагодовалый сын, перевозившийся в детском кресле, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Женщина скончалась в больнице №36. Мальчик находится в коме. Водитель Lexus и водитель Lada после осмотра отпущены домой.

Установлено, что виновник аварии — житель Екатеринбурга со стажем 7 лет. Ранее он 18 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В больнице мужчина отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, объяснить свои действия не смог, сообщив лишь, что ехал из гостей домой.

В отношении водителя Lexus составлены административные материалы за отказ от освидетельствования, неуплату штрафа и нарушение правил расположения на дороге. Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль отправлен на спецстоянку.