На Сахалине грузовик выехал на встречку и протаранил автобус с пассажирами

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате столкновения пострадали пассажиры автобуса. 12 из них получили разовую медицинскую помощь на месте. Ещё четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.
Информация о состоянии водителей транспортных средств не уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.