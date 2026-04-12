На Сахалине грузовик выехал на встречку и протаранил автобус с пассажирами

В Углегорском районе Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на 307-м километре автодороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». По предварительным данным, 22-летний водитель грузового автомобиля FAW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.

На Сахалине грузовик вылетел на встречку и врезался в пассажирский автобус: 16 пострадавших

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате столкновения пострадали пассажиры автобуса. 12 из них получили разовую медицинскую помощь на месте. Ещё четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Информация о состоянии водителей транспортных средств не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.