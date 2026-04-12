Пьяная курянка сбила пешеходов по пути за шаурмой

Как сообщает телеграм-канал «112», виновница вышла из машины, ужаснулась содеянному, после чего села обратно и уехала с места аварии. Однако домой она так и не добралась — по пути врезалась в припаркованные автомобили. После второго ДТП нарушительницу задержали сотрудники полиции.
В суде женщина признала свою вину и извинилась перед пострадавшим. Суд приговорил её к трём с половиной годам колонии-поселения. Однако наказание было отсрочено из-за наличия у осуждённой несовершеннолетнего ребёнка.
Кроме того, Галину лишили водительских прав на два с половиной года и взыскали с неё компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей в пользу потерпевшего.