Пьяная курянка сбила пешеходов по пути за шаурмой

В Курской области пьяная женщина отправилась за шаурмой и по дороге устроила сразу два дорожно-транспортных происшествия. Женщина, предварительно употребив алкоголь, села за руль и поехала за фастфудом. Заветный свёрток был получен, и женщина уже спешила домой, как вдруг сбила двух пешеходов. Один из них получил серьёзные травмы.

Курянка выпила, поехала за шаурмой и устроила два ДТП: сбила пешеходов и врезалась в припаркованные машины

Как сообщает телеграм-канал «112», виновница вышла из машины, ужаснулась содеянному, после чего села обратно и уехала с места аварии. Однако домой она так и не добралась — по пути врезалась в припаркованные автомобили. После второго ДТП нарушительницу задержали сотрудники полиции.

В суде женщина признала свою вину и извинилась перед пострадавшим. Суд приговорил её к трём с половиной годам колонии-поселения. Однако наказание было отсрочено из-за наличия у осуждённой несовершеннолетнего ребёнка.

Кроме того, Галину лишили водительских прав на два с половиной года и взыскали с неё компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей в пользу потерпевшего.