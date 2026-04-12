В Китае мужчина закопал свою машину рядом с умершим родственником

В сельской местности китайского района Гунчанлин произошёл необычный инцидент. Мужчина закопал свой автомобиль стоимостью около 1,4 миллиона рублей на территории, прилегающей к месту захоронения родственника. Согласно местным суевериям, дорогие дары усопшим обеспечивают им благополучие в загробной жизни.

В Китае мужчина «похоронил» свою иномарку за 1,4 млн рублей из-за суеверий

Как сообщает телеграм-канал «Юань да Марфа», автомобиль обладал номером, состоящим из восьмёрок, что в Китае символизирует удачу, богатство и процветание. Владелец верил, что такой подарок обязательно принесёт умершему успех в ином мире. Однако его действия противоречили ряду правовых норм.

После того как информация о «захоронении» автомобиля стала известна, властям пришлось вмешаться. Мужчине было предписано извлечь иномарку обратно.

Инициатива, продиктованная суевериями, обернулась для мужчины дополнительными хлопотами. Правительство района Гунчанлин провинции Ляоян заявило о начале расследования инцидента.