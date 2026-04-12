В Китае мужчина закопал свою машину рядом с умершим родственником

Как сообщает телеграм-канал «Юань да Марфа», автомобиль обладал номером, состоящим из восьмёрок, что в Китае символизирует удачу, богатство и процветание. Владелец верил, что такой подарок обязательно принесёт умершему успех в ином мире. Однако его действия противоречили ряду правовых норм.
После того как информация о «захоронении» автомобиля стала известна, властям пришлось вмешаться. Мужчине было предписано извлечь иномарку обратно.
Инициатива, продиктованная суевериями, обернулась для мужчины дополнительными хлопотами. Правительство района Гунчанлин провинции Ляоян заявило о начале расследования инцидента.