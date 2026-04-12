Росстандарт утвердил ГОСТ для ИИ-систем, следящих за усталостью водителей

Росстандарт принял новый ГОСТ, регламентирующий использование систем искусственного интеллекта для мониторинга функционального состояния водителей. Документ вступит в силу с 15 июня 2026 года. Он устанавливает требования к таким системам на этапах ввода в действие, эксплуатации и ремонта, сообщает РИА Новости.

В России принят новый ГОСТ на ИИ-системы для мониторинга состояния водителей

Согласно ГОСТу, ИИ-системы с использованием компьютерного зрения и биометрических датчиков должны анализировать физиологические и поведенческие факторы водителя. В их задачи входит прогнозирование краткосрочных изменений состояния: утомления, снижения внимания, стресса и засыпания.

Для оценки состояния системы будут анализировать частоту и длительность зевоты, наклоны головы, а также мимику лица — напряжённость или расслабленность. Кроме того, ИИ должен обрабатывать темп речи водителя, интонацию и автоматически распознавать звуки зевков и вздохов.

Результаты мониторинга будут использоваться для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления автомобилем. Новый ГОСТ направлен на повышение безопасности дорожного движения за счёт своевременного выявления опасного состояния водителя. Ожидается, что технология будет внедряться в транспортные средства поэтапно.