Смертельное ДТП в Туве: водитель погибла, её пассажирка в тяжёлом состоянии

В Тандинском районе Тувы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 18-м километре автодороги «Подъезд к озеру Дус-Холь». По предварительным данным, 35-летняя жительница села Межегей, не имевшая водительского удостоверения, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля Toyota Camry.

В Туве женщина без прав опрокинулась в кювет: водитель погиб, пассажирка в реанимации

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, в результате ДТП женщина-водитель погибла на месте происшествия. Её 39-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение. Врачи борются за её жизнь.

Факт наличия или отсутствия алкоголя в крови погибшей водительницы будет установлен после проведения судебно-медицинского исследования. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки в Туве зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, из них три учётных. В результате этих аварий один человек погиб и трое получили ранения. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортным средством без водительского удостоверения. Проводится проверка.