Как сообщает информационный портал «СМИ44» со ссылкой на ГУ МЧС России по Костромской области, возгорание произошло накануне утром. К моменту прибытия огнеборцев из-под капота уже вырывалось пламя. Но самое страшное ждало их в багажнике: там лежал газовый баллон. Реальная угроза взрыва нависла над всей заправкой.
Сотрудники МЧС, не раздумывая, вынесли баллон из машины и приступили к тушению пеной. Пожар ликвидировали менее чем за 15 минут. Однако автомобиль серьёзно пострадал: повреждено подкапотное пространство, лакокрасочное покрытие и салон. Предполагаемая причина — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Водитель, к счастью, не пострадал.