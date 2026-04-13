В городе Мантурово Костромской области на автозаправке на улице Костромской едва не случилась катастрофа. Водитель заметил дым из-под капота своего автомобиля и мгновенно среагировал: он отогнал машину подальше от топливных колонок, чем, вероятно, спас жизнь себе и другим. После этого вызвал пожарных.

Как сообщает информационный портал «СМИ44» со ссылкой на ГУ МЧС России по Костромской области, возгорание произошло накануне утром. К моменту прибытия огнеборцев из-под капота уже вырывалось пламя. Но самое страшное ждало их в багажнике: там лежал газовый баллон. Реальная угроза взрыва нависла над всей заправкой.

Сотрудники МЧС, не раздумывая, вынесли баллон из машины и приступили к тушению пеной. Пожар ликвидировали менее чем за 15 минут. Однако автомобиль серьёзно пострадал: повреждено подкапотное пространство, лакокрасочное покрытие и салон. Предполагаемая причина — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Водитель, к счастью, не пострадал.