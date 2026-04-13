На литовской таможне Toyota разрезали на части в поисках контрабанды

На пограничном пункте «Мядининкай» на границе Беларуси и Литвы таможенники осматривали автомобиль Toyota Corolla Verso, который вёл белорус. Машина вызвала подозрения, и её отправили на рентген. И не зря: в передней части нашли тщательно оборудованные тайники с сигаретами.

Вот только доступ к ним был настолько затруднён, что обычными средствами изъять контрабанду не получалось. Пришлось вызывать спасателей со специальным оборудованием. Как рассказало белорусское сетевое издание «Infotrans Media Belarus», пожарные распилили конструкцию автомобиля, чтобы добраться до содержимого. В скрытых полостях обнаружили 850 пачек сигарет. Стоимость контрабандного груза составила €4,4 тысяч. А сам автомобиль оценили всего в €1,8 тысячи.

Водителю же теперь не до оплакивания автомобиля — ему грозит административный протокол и ответственность за контрабанду. А таможенники, вероятно, ещё долго будут вспоминать этот «авторазбор», который пришлось осуществлять при помощи спасателей: машину-то жалко.