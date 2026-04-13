2047

Пьяный оренбуржец выпал из машины перед сотрудниками ДПС

Для полиции у него нашлась забавная история про коня, рыбалку и грибы

В Оренбургской области произошёл случай, достойный пера Салтыкова-Щедрина. В начале октября минувшего года сотрудники полиции, патрулируя ночью 11-й километр трассы Пономаревка — Ключевка, обнаружили в кювете автомобиль. Машина основательно застряла в противопожарной колее, а водитель безрезультатно жал на газ. Когда полицейские открыли дверь, из неё буквально выпал мужчина — настолько он был пьян. И тут начался театр абсурда.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Оренбуржец, собрав остатки достоинства, попытался убедить стражей порядка, что никуда не ехал. Дескать, он прискакал к автомобилю на лошади, на которой собирался отправиться на рыбалку и за грибами. Однако ни коня, ни удочек, ни даже лукошка для грибов на месте обнаружено не было. Зато был сам водитель в состоянии сильного опьянения и его «ласточка» с пробитым колесом. Как они оказались в кювете — остаётся загадкой.

В отношении любителя мифических лошадей и «огненной воды» возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Как сообщил портал «Orenday» со ссылкой на источник в пресс-службе мирового суда Дзержинского района Оренбурга, суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 45 тысяч рублей, а также лишил права управления на два года. Постановление суда пока не вступило в законную силу, так что у оренбуржца есть время подыскать настоящую лошадь — вдруг в следующий раз он действительно поедет за грибами верхом. А то ведь второй раз такой «сказочный» сюжет может не прокатить. Ирония в том, что даже если бы он действительно прискакал на лошади, то за пьяную езду на ней его тоже могли бы оштрафовать. Но, видимо, этот нюанс мужчина не продумал. Главное — лошади-то не было. Как и удочек. Как и грибов. Было только желание уйти от ответственности. Не получилось.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует