Пьяный оренбуржец выпал из машины перед сотрудниками ДПС

Оренбуржец, собрав остатки достоинства, попытался убедить стражей порядка, что никуда не ехал. Дескать, он прискакал к автомобилю на лошади, на которой собирался отправиться на рыбалку и за грибами. Однако ни коня, ни удочек, ни даже лукошка для грибов на месте обнаружено не было. Зато был сам водитель в состоянии сильного опьянения и его «ласточка» с пробитым колесом. Как они оказались в кювете — остаётся загадкой.

В отношении любителя мифических лошадей и «огненной воды» возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Как сообщил портал «Orenday» со ссылкой на источник в пресс-службе мирового суда Дзержинского района Оренбурга, суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 45 тысяч рублей, а также лишил права управления на два года. Постановление суда пока не вступило в законную силу, так что у оренбуржца есть время подыскать настоящую лошадь — вдруг в следующий раз он действительно поедет за грибами верхом. А то ведь второй раз такой «сказочный» сюжет может не прокатить. Ирония в том, что даже если бы он действительно прискакал на лошади, то за пьяную езду на ней его тоже могли бы оштрафовать. Но, видимо, этот нюанс мужчина не продумал. Главное — лошади-то не было. Как и удочек. Как и грибов. Было только желание уйти от ответственности. Не получилось.