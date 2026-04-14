13-летняя школьница из Австралии задержана за угон, наезд и антисемитизм

В Мельбурне произошёл случай, который сложно назвать иначе как шокирующим. Полиция предъявила 13-летней девочке 109 обвинений, включая угон автомобиля, наезд на человека, кражи и антисемитские выходки. Школьница не просто хулиганила, а систематически совершала преступления. В среднем 1,45 правонарушения в день на протяжении 74 дней.

Как сообщает русскоязычный тг-канал «VarlamovNews» со ссылкой на «The Guardian», за рулём угнанной машины девочка пыталась ударить дверью велосипедиста, сбила с ног мужчину и сделала резкий манёвр в сторону еврейской семьи. Кроме того, её обвиняют в антисемитских выкриках в адрес пешеходов в нескольких районах Мельбурна.

Самое удивительное — в её телефоне нашли поисковые запросы: «где живут евреи» и «какой срок наказания назначен за наезд на человека». То есть девочка осознанно искала жертв и одновременно прикидывала возможную ответственность. Полиция также сообщила, что обвиняемая «стремилась к известности»: она отслеживала количество лайков в соцсетях и публикации в новостях о своих преступлениях.

Суд отказался отпустить её под залог, посчитав, что «риск для общества огромен». И действительно: 13-летний подросток, который ради славы готов сбивать, как кегли, людей и преследовать целые семьи, — это уже не просто «трудный ребёнок». Остаётся только удивляться, как юная особа успела столько всего совершить за два с половиной месяца и почему система не сработала раньше. Теперь её ждёт суд, а общество — вопросы о том, как воспитывать детей в эпоху соцсетей.