Трёхлетний мальчик попал под колёса автомобиля в Холмске

Сегодня утром в Холмске Сахалинской области произошла трагедия, которая заставит содрогнуться любого взрослого. Трёхлетний мальчик вместе с бабушкой шёл в детский сад. По пути он уронил игрушку — она закатилась под припаркованный автомобиль. Ребёнок, не понимая опасности, побежал доставать её. В этот момент водитель, который находился в машине, не заметил малыша и начал движение. Произошёл наезд.

Как сообщило сетевое издание «Сахалин Медиа» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Сахалинской области, ДТП случилось в 7:55 на улице Школьной. В результате наезда автомобиля маленький ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас врачи борются за его здоровье. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Но главное уже ясно: секундная детская неосторожность едва не стоили малышу жизни.

Эта нелепая история — горькое напоминание всем взрослым: дети не осознают опасности движущегося автомобиля. Для них упавшая игрушка важнее, чем риск быть раздавленным. Взрослые обязаны быть рядом, держать ребёнка за руку, объяснять правила безопасности с самого раннего возраста. И никогда не отпускать малыша одного, особенно рядом с дорогой или припаркованными машинами. Остаётся надеяться, что мальчик выживет и поправится. Но осадок от этого случая останется навсегда — и у его семьи, и у водителя, который, скорее всего, даже не видел ребёнка.