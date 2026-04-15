Погибший в ДТП китаец регулярно выходит «на связь» со своей пожилой мамой

Китайцы уже живут в будущем: семья заменила погибшего родственника ИИ-аватаром, чтобы его 80-летняя мать ничего не узнала. Мужчина разбился в аварии в начале 2025 года, но его цифровая копия пишет, звонит и даже выходит на видеосвязь. Мужчина «говорит» матери, что «очень занят на работе».

В Поднебесной технологии шагнули так далеко, что теперь даже смерть можно обмануть. Семья 80-летней женщины, потерявшей сына в ДТП в начале 2025 года, решила не травмировать пожилую мать. Вместо того чтобы сообщать страшную весть, родственники собрали фото и видео погибшего и создали его цифрового двойника на базе искусственного интеллекта. Теперь, как пишет ТГ-канал «Мадам секретарь», ИИ-аватар регулярно поддерживает связь с мамой: пишет сообщения, звонит, выходит на видеосвязь. А своё отсутствие объясняет работой в другом городе. Женщина уверена, что сын жив и просто занят.

Это не сюжет научно-фантастического фильма, а реальность, где технологии способны не только упрощать быт, но и исцелять душевные раны. Правда, остаётся вопрос: этично ли это? С одной стороны, забота о психике пожилого человека. С другой — долгосрочный обман, который может раскрыться в любой момент. Однако семья сделала выбор. И пока мать счастлива, общаясь с «сыном». Возможно, так оно и лучше. Ведь в мире, где ИИ может воскрешать голоса и лица, грань между реальностью и иллюзией становится всё тоньше. А китайцы, как всегда, на шаг впереди.