За инсценировку 27 ДТП семейная пара оказалась на скамье подсудимых

В Приморье муж и жена поставили на поток весьма доходный, но нелегальный бизнес: они организовывали автомобильные аварии, используя разные машины. Едва ли не три десятка подставных ДТП принесли супругам более 4 млн рублей. Но за это теперь им грозит до 10 лет колонии.

В Приморье завершено расследование громкого дела о мошенничестве в сфере автострахования. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, перед судом предстанет супружеская пара 1995 и 1992 годов рождения. Они обвиняются в организации преступной схемы по хищению средств страховых компаний. С апреля 2021 года по август 2024 года супруги инсценировали 27 дорожно-транспортных происшествий. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей.

Как рассказало сетевое издание «Прима Медиа», действуя в составе организованной группы под руководством мужа, парочка намеренно устраивала столкновения автомобилей, часто используя разные машины, в том числе уже имевшие повреждения. После оформления аварий по всем правилам они подавали в страховые компании документы с ложной информацией, чтобы получить компенсации. Задерживали супругов по всем «законам жанра» — при поддержке бойцов Росгвардии. При обысках изъяли автомобили и другие вещественные доказательства. Мужу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, жена же пока находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд. Супругам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Семейный бизнес, увы, прогорел. Теперь мужу и жене предстоит объяснять в суде, зачем они три года играли в «аварийный театр».