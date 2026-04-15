Бизнес или безумие: российский стример неделю живёт в багажнике BMW

Российский стример по имени Марат, похоже, нашел аутентичную «золотую жилу». Он придумал, что сидеть в багажнике — это новая бизнес-модель. Молодой человек уже седьмой день не покидает добровольное заточение в BMW, общаясь с подписчиками онлайн из своих тесных «апартаментов». За это зрители ему переводят, в общем-то, неплохие суммы денег.

Как поделился сам стимер, первые три ночи были особенно «веселыми»: температура в багажнике опускалась до +7 градусов. Но потом донатеры смилостивились и «разрешили» Марату не только вылезать из багажника до пяти раз в сутки (правда, не более чем на 20 минут), но и заводить автомобиль, чтобы погреться. Как рассказывает тг-канал «Радио Рекорд», за семь дней такого «испытания» парень уже собрал больше 350 тысяч рублей. К нему даже приехала съёмочная группа — он дал интервью, не вылезая из багажника. Впереди — ещё как минимум шесть дней.

Зрители, судя по всему, активно донатят, наблюдая за тем, как взрослый человек сидит в тесном отсеке иномарки. Кто-то жалеет, кто-то подкалывает, а Марат тем временем считает деньги. Идея проста: чем неудобнее и абсурднее обстоятельства, тем больше внимания. Бизнес-идеи в 2026 году выглядят именно так. Кто-то строит заводы, кто-то пишет код, а кто-то сидит в багажнике BMW и ждёт финансового пополнения. Главное, чтобы к концу эксперимента у парня не развилась клаустрофобия и не кончился бензин для обогрева. Но, судя по сумме на счету, игра стоит свеч.