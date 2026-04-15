Фантазия об угнанном Saab 9000 обернулась реальной судимостью

Страх ответственности подтолкнул ставропольца на «вымышленную» кражу автомобиля

«Гениальный» план пришел в голову 44-летнему жителю Шпаковского округа, который по неосторожности разбил свой «Сааб» о столб электропередачи, но испугался и заявил об угоне, чтобы не платить за ДТП. Мужчина сочинил историю про похитителей — теперь ему грозит уголовное дело за ложный донос.

Татьяна Бибикова

В полицию Шпаковского округа обратился 44-летний местный житель с душераздирающей историей. Он оставил свой автомобиль «Сааб 9000» у дома, а утром машина пропала. Видимо, угонщики увели её прямо из-под носа. Полицейские засучили рукава и в тот же день нашли иномарку... на обочине дороги, ведущей к аэропорту Ставрополя. «Сааб» стоял со следами ДТП — характерными вмятинами от столкновения с опорой электропередач. Правда, сама опора, к счастью, не пострадала. Как рассказала ГТРК «Ставрополье», изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники с удивлением обнаружили за рулём разбитой машины... самого заявителя.

Мужчина, поняв, что отпираться бесполезно, сознался: он действительно выехал из дома по делам, но не справился с управлением и врезался в столб. А затем испугался ответственности за ДТП и возможное повреждение электроопоры. И тут его осенило: а что, если сказать, что машину угнали? Ведь угон — это не его вина. Гениально, просто, но, увы, не сработало. Теперь в отношении фантазёра возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Так что вместо того, чтобы просто заплатить штраф за разбитую машину и, возможно, за столб, мужчина теперь рискует получить реальный срок.

