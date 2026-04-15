В Башкирии 16-летний водитель Daewoo Nexia устроил смертельное ДТП

В Башкирии ранним утром 15 апреля произошло страшное ДТП, унёсшее жизни четырёх человек. На 28-м километре трассы Белебей — Приютово 16-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Прибывшие на место аварии сотрудники мед. службы констатировали смерть четверых — молодого мужчины и троих девушек.

Все они были пассажирами злополучной иномарки. Сам юный водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Как сообщил портал «Федерал Пресс» со ссылкой на главного госинспектора безопасности дорожного движения РБ Владимира Севастьянова, личности погибших установили — жертвами ДТП стали мужчина 1999 года рождения и женщины 1997, 1998 и 2001 годов рождения. На место происшествия выехал врио руководителя управления ГИБДД по республике Олег Дмитриев. Причины аварии выясняются. Но уже ясно: 16-летний подросток не имел права садиться за руль, тем более перевозить пассажиров. Эта трагедия — ещё одно горькое напоминание о том, что несовершеннолетние водители часто переоценивают свои возможности, а последствия их ошибок бывают фатальными. Четыре молодых человека, у которых была вся жизнь впереди, погибли. Семья водителя теперь надеется на чудо. Но чудес, к сожалению, не бывает. Остаётся только скорбеть и надеяться, что этот случай заставит родителей строже контролировать своих детей и не позволять им садиться за руль.