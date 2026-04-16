Водитель Toyota сбил эвакуаторщика на месте другого ДТП

Вечерняя улица Титова в Новосибирске 15 апреля превратилась в филиал аттракциона «Форсаж: Судный день». Сначала там случилось классическое ДТП с эффектным побегом виновника, а затем трагедия решила зайти на бис уже на месте разбора аварии. Пока сотрудник эвакуатора пытался спасти то, что осталось от «Хонды» после встречи с «Ягуаром», в больницу отправился человек в спецовке, пытавшийся просто сделать свою работу.

Как сообщает сетевое издание «Новая Сибирь», хроника событий на улице Титова развивалась с кинематографичной драматургией. Первый акт трагедии разыгрался, когда водитель «Ягуара» на неприличной скорости решил проверить на прочность задний бампер «Хонды». «Стояли на аварийке, за нами стоял „японец“, в него влетел „Ягуар“, после чего его откинуло на середину дороги, Водитель с места аварии скрылся», — рассказал один из пострадавших. По словам очевидцев, удар был такой силы, что у японской иномарки отлетело колесо, а вторую машину выбросило на газон.

В Госавтоинспекции позже уточнили, что в этой фазе происшествия обошлось без жертв: только хруст металла и грусть в глазах владельцев. Казалось бы, финал истории: вызвать эвакуатор, оформить бумаги и разъехаться. Но около полуночи, когда сотрудник службы эвакуации уже загружал искалеченную «Хонду» на платформу, случился второй акт.

Водитель «Тойоты», двигавшийся со стороны улицы Римского-Корсакова, видимо, настолько увлекся созерцанием последствий первого ДТП, что не заметил живого человека с тросом в руках.

Итог оказался куда печальнее, чем переживания за покореженное железо. Эвакуаторщик получил травмы и был доставлен в больницу — по иронии судьбы человек приехал спасать чужой автомобиль, а спасать пришлось его самого.

Сотрудники Госавтоинспекции теперь пытаются установить, что именно отвлекло водителя «Тойоты» от дорожной обстановки. В любом случае, уровень абсурда на квадратный метр ДТП этой ночью был превышен с лихвой.