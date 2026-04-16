Школьники на мопедах устроили массовое ДТП в Челябинской области

В Варненском округе Челябинской области группа несовершеннолетних на мопедах устроила серьёзную аварию. Как передаёт агентство новостей «Доступ», инцидент произошёл на 16-м километре дороги Дружный — Саламат — Большевик. По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял мопедом Vento Riva и начал разворот там, где такой манёвр запрещён. В результате он столкнулся с мопедом Alpha, за рулём которого находился его товарищ — 14-летний подросток. После удара мопед Vento опрокинулся, его водитель упал на проезжую часть. И в этот момент на него совершил наезд двигавшийся позади мопед Racer, управляемый ровесником — третьим мальчиком. С серьёзными травмами самого юного участника ДТП эвакуировали в областную детскую клиническую больницу.

На родителей всех юных «гонщиков» завели административные дела по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления). Кроме того, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). И это ещё не всё. Будет решаться вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Проще говоря, папы и мамы, которые купили своим детям мопеды и не объяснили правила, могут получить реальные сроки.